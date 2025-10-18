Troppi detenuti | la Regione chiede lo stop ai trasferimenti alla Dozza

Sono oltre 800 i detenuti rinchiusi al momento nel carcere della Dozza, questo a fronte di una capienza regolamentare di 457. Nonostante i tanti appelli arrivati a più riprese da associazioni e dal mondo della politica, il sovraffollamento delle carceri resta un problema che sembra non avere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

