Troppi detenuti | la Regione chiede lo stop ai trasferimenti alla Dozza
Sono oltre 800 i detenuti rinchiusi al momento nel carcere della Dozza, questo a fronte di una capienza regolamentare di 457. Nonostante i tanti appelli arrivati a più riprese da associazioni e dal mondo della politica, il sovraffollamento delle carceri resta un problema che sembra non avere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
