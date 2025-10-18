Tempo di lettura: 2 minuti In primo piano c’è la Costituzione, resta invece sullo sfondo la separazione delle carriere. Nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli va in scena la ‘Giornata della Giustizia’. L’appuntamento è promosso dalla sezione distrettuale dell’ Associazione nazionale magistrati. La platea è gremita di studenti, ma anche di magistrati, avvocati, esponenti del mondo della cultura. E spazio a temi come Costituzione, pace, violenza di genere e sistema giudiziario. Ma in una stagione di rinnovate tensioni politica-giustizia, alla vigilia non sono mancate polemiche. Come quella del guardasigilli Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tribunale Napoli, Giornata della Giustizia. Gratteri punge Nordio. Covelli: "Qui sia casa per i giovani"