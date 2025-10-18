Triathlon quinto posto per la staffetta mista azzurra U23-Junior alle World Championship Finals
Dopo le grandi soddisfazioni dei giorni scorsi, oggi non sono arrivate medaglie per l’Italia alle World Triathlon Championship Finals in corso di svolgimento a Wollongong (Australia). Il programma prevedeva la staffetta mista U23 e Junior e la squadra azzurra ha concluso comunque con un buon quinto posto. Il successo è andato alla Gran Bretagna (Bethany Cook, Alex Robin, Millie Breese e Oliver Conway) con il tempo complessivo di 1:07.58 (17:44 nella prima frazione, quindi 16:20, 17:56 e 15:59), con 4 secondi di vantaggio sull’ Olanda (Barbara de Koning, Gjalt Panjer, Robin Dreijing e Mitch Kolkman), mentre il podio è completato dall’ Australia (Richelle Hill, Oscar Wooton, Tara Sosinski e Brayden Mercer) in 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it
