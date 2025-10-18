Treviso tutti la credevano povera | colf che investiva in Borsa lascia un’eredità milionaria alla casa di riposo della sua città
Anna Maria Battistuzzi, 79 anni, originaria di Conegliano (Treviso), è morta il 13 ottobre in una Rsa del Piacentino, dove era stata ricoverata negli ultimi mesi di vita. Nessuno, tra i suoi conoscenti, poteva immaginare che quella signora, che aveva lavorato per anni come segretaria e poi come colf, nascondesse un patrimonio milionario costruito investendo in Borsa. Alla sua morte, l’incredibile rivelazione: nel testamento la donna ha lasciato tutti i suoi beni alla Casa di Riposo “Fenzi” di Conegliano, la struttura dove aveva chiesto di essere accolta, ma che non aveva potuto riceverla per mancanza di posti adeguati al suo stato di salute. 🔗 Leggi su Open.online
