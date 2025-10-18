Treviso, 18 ott. -(Adnkronos) - Domani, StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, conclude la sua undicesima edizione con una giornata che si concentra sulle esperienze dei giovani lavoratori e lavoratrici di oggi, divisi tra precarietà, nuove libertà e l'impatto dell'intelligenza artificiale, per arrivare alle opportunità offerte dai green jobs, le professioni emergenti legate alla transizione ecologica e ai dati ambientali. Come da tradizione, attese le premiazioni della rassegna e in chiusura uno show che corona la giornata e una quattro giorni scandita da grande partecipazione, ospiti d'eccezione e appuntamenti di altissimo livello: il concerto blues di Matteo Sansonetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica