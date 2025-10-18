Treviso la ex colf era un’abile investitrice | lascia un patrimonio milionario a una residenza per anziani
Una vita di sacrifici, prima come segretaria, poi in età pensionabile come colf fino a quando per una malattia aveva cercato accoglienza in una Rsa di Treviso. È stata un vita modesta quella di Anna Maria Battistuzzi, una donna riservata, senza una famiglia e una rete sociale solida. Ma dietro questa immagine di solitudine si nascondeva una figura con una passione per la finanza e la Borsa. La donna, 79 anni, originaria di Conegliano – provincia di Treviso – è morta qualche giorno fa in una Rsa di Piacenza. Nel tempo era riuscita a costruirsi un patrimonio milionario, un’eredità che ha deciso di lasciare alle persone più fragili e nelle sue stesse condizioni, donando tutto alla casa di riposo e centro servizi per persone non autosufficienti Fenzi, nella sua Conegliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
