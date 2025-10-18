Treviso colf con il pallino della finanza alla morte lascia eredità milionaria alla Rsa
Anna Maria Battistuzzi, scomparsa a 79 anni il 13 ottobre, nel suo testamento ha nominato la Casa di Riposo Fenzi di Conegliano. Tra quelle mura l'ultimo saluto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
