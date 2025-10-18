Treviglio auto contro moto in via Caravaggio | un ferito grave

Treviglio. Grave incidente poco dopo le 11.30 nella zona sud della città: una moto è finita per scontrarsi contro un’automobile in via Caravaggio, in prossimità del cavalcavia dell’ospedale. Sarebbero due le persone coinvolte: un uomo di 71 anni e un ragazzo di 24. Secondo le prime informazioni il bilancio sarebbe di un ferito grave. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, auto contro moto in via Caravaggio: un ferito grave

Leggi anche questi approfondimenti

Che spettacolo per le vie della città con la straordinaria carovana di auto partecipanti al #veterancartrophy, l'evento promosso da @bcccaratetreviglio per promuovere la passione dei motori. Ospiti d'eccezione - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra auto e moto a Treviglio, ferito un 17enne - Incidente a Treviglio, all’incrocio tra via Pontirolo e via Ada Negri. Lo riporta ecodibergamo.it

Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un’auto, morto un 29enne: è Kevin Colombo - Kevin Colombo, un motociclista 29enne di Villa d'Adda è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un incidente a Madone ... Secondo fanpage.it

Incidente stradale a Treviglio: 17enne in moto si ferma per rispondere al cellulare e viene travolto da un'auto - Ad avere la peggio nell’incidente di questo pomeriggio a Treviglio è stato il 17enne in sella alla moto, che ha riportato un trauma alla gamba. Si legge su notizie.it