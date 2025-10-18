Treni nuovo sciopero in arrivo a ottobre | viaggi a rischio per 24 ore
Un nuovo sciopero del trasporto ferroviario è in arrivo a ottobre.L'agitazione è stata indetta dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dall'Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi ed è in programma per l'intera giornata di martedì 21 ottobre.A scioperare, questa volta, saranno i lavoratori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Genova24. . Un nuovo contratto di servizio con Trenitalia per avere un “servizio simile alla metropolitana” nel Ponente genovese entro fine anno. È l’obiettivo annunciato dal presidente ligure Marco Bucci alla stazione di Voltri, all’arrivo del treno che ha inaugu - facebook.com Vai su Facebook
#atac #Roma Metro C, treni di nuovo in servizio sull'intera tratta. Nel fine settimana, la linea chiude per l'intera giornata https://bit.ly/3K913xv - X Vai su X
Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo: gli orari di Trenord (e le fasce garantite) - Il mese di ottobre inizia con una giornata di possibili disagi, con uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore ferroviario: la protesta è ... milanotoday.it scrive
Sciopero 18 ottobre: trasporti a rischio, disagi in arrivo e tutto quello che c’è da sapere - Advertisements Dopo la giornata difficile del 17 ottobre, per molti italiani arriva un altro venerdì da incubo: il 18 ottobre si annuncia come una delle date più critiche per chi si muove con i mezzi ... Segnala alphabetcity.it
Sciopero treni 2-3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso - Cobas: ma verrà anticipato in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla. Da quotidiano.net