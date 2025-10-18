treni dirottati sulla linea lenta ancora un guasto pendolari sfiniti

Un viaggio che solitamente dura poco più di mezz’ora tra Figline e Firenze, ieri è durato quasi 2 ore. È stata l’ennesima mattinata difficile per i pendolari del treno del Valdarno: nell’ora di punta, a partire dalle 7, un guasto sulla linea direttissima proprio all’uscita di Figline in direzione Firenze ha creato il caos. Tutti i treni sono stati deviati sulla linea lenta, inclusi i treni dell’alta velocità. E a loro è stata data la precedenza su tutti gli altri, quella che il comitato pendolari da tempo definisce un "inchino" difficile per loro da accettare. Sono arrivati con tantissimo ritardo a lavoro, all’università e a scuola tutti coloro che sono saliti a bordo di un vagone tra le 7 e le 8: il treno numero 4118 delle 7,07 è partito con 29 minuti di ritardo da Figline, è stato fermato all’uscita della stazione e dopo una sosta di 15 minuti è stato portato indietro di nuovo alla stazione di partenza; solo successivamente è ripartito per essere instradato sulla linea lenta, dopo aver dato la precedenza a tutti gli alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

