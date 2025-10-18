Trema ancora la terra ai Campi Flegrei | nuova scossa in mattinata
Continua a tremare la terra ai Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0.3 localizzato nella zona della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 08:50 di questa mattina, alla profondità di 2,50 km.
