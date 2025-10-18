La situazione nel Medio Oriente resta fragile nonostante gli sforzi internazionali per garantire una pace duratura. Gli accordi di tregua, spesso mediati da attori esterni, incontrano difficoltà nel tradursi in risultati concreti a causa delle tensioni quotidiane, dei conflitti locali e delle difficoltà nel gestire le forze armate coinvolte. Il controllo del territorio, la sicurezza dei civili e la gestione dei diritti umani rimangono nodi cruciali per ogni intesa di cessate il fuoco. Nel contesto attuale, il ruolo dei gruppi locali e delle autorità internazionali è fondamentale per garantire che gli accordi non rimangano solo sulla carta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tregua in salita, Hamas mantiene il controllo a Gaza: “No al disarmo per ora”