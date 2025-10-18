Tredicenne si perde nel bosco di Angimbè nel Trapanese ritrovato sano e salvo da Soccorso alpino e carabinieri
Attimi di paura a Calatafimi per un ragazzo di 13 anni che, nel tardo pomeriggio di venerdì, si era perso nell’area del bosco di Angimbè dopo essere uscito in bicicletta. Il giovane, sorpreso dal buio, aveva perso l’orientamento e non riusciva più a ritrovare la strada di casa. La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
