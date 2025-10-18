Treccani 100 anni di sapere La mostra a Palazzo Malinverni
“Treccani 100 anni di Sapere. La forza delle parole” è il titolo della mostra allestita nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni dal 18 ottobre al 3 novembre e organizzata dall’associazione Liceali in collaborazione con il Comune di Legnano per celebrare il secolo di un’istituzione che ha segnato indelebilmente la cultura italiana. "La mostra vuole essere un ponte tra passato e presente: tra pagine manoscritte, stampate, decorate, per arrivare al mondo digitale, tra il sapere scritto e il sapere visivo, in un percorso ABC, Arte Bellezza Cultura - spiega Ornella Ferrario, componente del direttivo di Liceali sempre -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
«Chi si occupa di lingua italiana vive da due anni l’esperienza, consolatoria e straniante al tempo stesso, di veder confermata la presenza di Serianni pressocché ogni giorno». Su #LinguaItalianaTreccani, un ricordo di Luca Serianni a due anni dalla sua sco - facebook.com Vai su Facebook
Treccani 100, a Roma concerto del Coro di Santa Cecilia - Parola e suono si intrecciano in occasione del centenario dell'Istituto della Enciclopedia Treccani, che sarà celebrato a Roma con un concerto nella Sala Petrassi dell' Auditorium Parco della Musica i ... Riporta msn.com