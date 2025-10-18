Tre trasferte che diranno il reale valore
Cagliari, Bucarest, Firenze. Come una filastrocca magica. Tre trasferte di fila per capire quanto vale davvero il nuovo Bologna di Italiano, che poi è erede naturale della squadra che ha conquistato la Coppa Italia. Ma un anno fa quel gruppo di aspiranti campioni cominciò a scuotersi lontano dal Dall’Ara. Dopo una catena di pareggi davanti al suo pubblico, ecco l’acuto, proprio a Cagliari, a sbloccare i meccanismi della squadra. Musica diversa oggi con tre vittorie su tre gare al Dall’Ara mentre il colpo grosso in trasferta resta un frutto proibito. Alle sconfitte con Roma e Milan si è aggiunto l’amaro pareggio in extremis di Lecce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
