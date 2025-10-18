Grumello Cremonese (Cremona) – Oltre mille firme, tre amministrazioni comunali contro e duecento cittadini che giovedì sera hanno partecipato all’assemblea a Cascina Castello sul progetto di bonificare e realizzare poi una discarica di rifiuti siderurgici in località Cascina Angiolina, lungo la Sp48, a ridosso del confine tra i comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese. “Sottolineo la coesione e la condivisione del problema – ha affermato in apertura M aria Maddalena Visigalli, primo cittadino di Grumello –. Ci sono tre comuni, Grumello Cremonese, Pizzighettone e Acquanegra Cremonese che si mobilitano per questo territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tre Comuni in lotta: "No ai rifiuti siderurgici". Ma la discarica incombe