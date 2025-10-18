Tre casi di scabbia al liceo Gonzaga di Chieti la scuola | Nessun allarme lezioni regolari

Sarebbero tre i casi di scabbia accertati tra i banchi del liceo “Gonzaga” di Chieti. La conferma è arrivata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti dopo che dall’inizio della settimana la notizia era iniziata a circolare a scuola. Il timore è che possano essersi contagiati anche altri alunni, ma al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

