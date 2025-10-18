Tre cambi e il Chelsea si riaccende 3-0 a Nottingham Cacciato Postecoglou
Nel primo match dell'ottava giornata in gol con Acheampong, Neto e James. Alle 16 City-Everton, alle 18.30 Fulham-Arsenal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Anche il Chelsea vuole YILDIZ: proposta shock alla Juventus, guardate cosa vogliono dare in cambio! I DETTAGLI https://blstg.news/eWEI/ - facebook.com Vai su Facebook
Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca (Athletic) Ha sbagliato i titolari contro il Brentford, troppo tardi i cambi contro il Bayern, e contro lo United ha lasciato in panca Garnacho e Gittens. - X Vai su X
Tre cambi e il Chelsea si riaccende, 3-0 a Nottingham. Cacciato Postecoglou - Nel primo match dell'ottava giornata in gol con Acheampong, Neto e James. Secondo msn.com
Man United-Chelsea, Maresca effettua tre cambi dopo 21 minuti: sostituito anche Palmer - Tre cambi dopo appena 21 minuti: Enzo Maresca ha rivoluzionato il Chelsea nella sfida contro il Manchester United. Riporta gianlucadimarzio.com
Manchester United-Chelsea: goal, espulsioni e VAR, Maresca fa tre cambi in 20 minuti. Cos'è successo nel primo tempo - Due cartellini rossi, due minuti di check var, tre cambi e due goal: succede di tutto nel primo tempo di Manchester United- Si legge su calciomercato.com