Trasforma la cantina in una falegnameria abusiva | scatta il sequestro
La polizia locale di Afragola ha intensificato le attività di controllo per scovare la attività fantasma presenti sul territorio che producono inquinamento e mettono a rischio la tutela della salute dei cittadini. Dopo una serie di attività di appostamento finalizzate alla verifica del luogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 19 ottobre esci dalla routine Via Gioberti si trasforma in una grande cantina a cielo aperto: più di 50 vini da degustare, calici da collezione e atmosfera unica nel cuore di Firenze. Ti aspettiamo a Degusta Vino! - facebook.com Vai su Facebook
Trasforma la sua casa in struttura per anziani abusiva, multata - La polizia locale, coadiuvata da un medico del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl Romagna, è intervenuta nei giorni scorsi a Sant'Alberto, frazione alle porte di Ravenna, a seguito di una ... Secondo ansa.it