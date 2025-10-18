Transizione verde senza lavoratori green Allarme di Confartigianato

A pochi giorni dall’inizio della Settimana per l’energia e la sostenibilità, organizzata da Confartigianato dal 20 al 25 ottobre con decin. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

transizione verde senza lavoratoriTransizione verde senza lavoratori green. Allarme di Confartigianato - "Le nostre imprese sono pronte a fare la loro parte, ma non possiamo permettere che la mancanza di competenze freni questa trasformazione decisiva per l’Italia”, dice il presidente Marco Granelli ... Scrive ilfoglio.it

transizione verde senza lavoratoriIntrovabili 2,2 mln lavoratori green. Granelli (Confartigianato): “Senza competenze, a rischio transizione ‘verde’” - La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Da msn.com

transizione verde senza lavoratoriLavoratori green introvabili: in Liguria e in mezza Italia si rischia il blocco della transizione ecologica - In Liguria, il tasso di irreperibilità raggiunge il 51,2%, tra i più alti in Italia, con difficoltà simili registrate anche in Emilia- Secondo telenord.it

