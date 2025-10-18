Transizione verde senza lavoratori green Allarme di Confartigianato
Transizione verde senza lavoratori green. Allarme di Confartigianato - "Le nostre imprese sono pronte a fare la loro parte, ma non possiamo permettere che la mancanza di competenze freni questa trasformazione decisiva per l’Italia”, dice il presidente Marco Granelli ... Scrive ilfoglio.it
Introvabili 2,2 mln lavoratori green. Granelli (Confartigianato): “Senza competenze, a rischio transizione ‘verde’” - La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Da msn.com
Lavoratori green introvabili: in Liguria e in mezza Italia si rischia il blocco della transizione ecologica - In Liguria, il tasso di irreperibilità raggiunge il 51,2%, tra i più alti in Italia, con difficoltà simili registrate anche in Emilia- Secondo telenord.it