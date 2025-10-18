Tramvia Firenze | si ampliano i cantieri sul viale Matteotti e nel piazzale Donatello Cambia di nuovo la viabilità da lunedì 20

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia di nuovo la viabilità a Firenze a causa dei lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. E non si faranno attendere le ripercussioni sul traffico cittadino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

tramvia firenze si ampliano i cantieri sul viale matteotti e nel piazzale donatello cambia di nuovo la viabilit224 da luned236 20

© Firenzepost.it - Tramvia Firenze: si ampliano i cantieri sul viale Matteotti e nel piazzale Donatello. Cambia di nuovo la viabilità da lunedì 20

Altri contenuti sullo stesso argomento

tramvia firenze ampliano cantieriTramvia, nuovo ponte fra Bellariva e Gavinana: procedono i lavori. 'Pronto entro giugno 2026' - La sindaca ha affermato che " i lavori della tramvia sono monitorati quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato, la costruzione del ponte è già stata ultimata per metà ed entro la fine dell’anno ... Segnala msn.com

tramvia firenze ampliano cantieriCantieri per la tramvia a Firenze, gli intoppi fuori orario. Sos al Comune - Il Corriere Fiorentino ha chiesto spiegazioni a Palazzo Vecchio: dalla direzione mobilità confermano che no, non è normale. Secondo corrierefiorentino.corriere.it

tramvia firenze ampliano cantieriFirenze, modifiche temporanee alle fermate extraurbane per lavori alla tramvia - Autolinee Toscane informa che, a partire da giovedì 9 ottobre 2025, e fino a nuova comunicazione, saranno apportate modifiche temporanee alle fermate e ai ... Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Tramvia Firenze Ampliano Cantieri