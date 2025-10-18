È morta sull’autostrada A1, all’alba di venerdì, mentre viaggiava verso Bologna. Nunzia Bosco, 58 anni, originaria di Gioia del Colle, non ce l’ha fatta dopo lo scontro tra due auto avvenuto all’altezza di Castelfranco Emilia. Il suo corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere, mentre il marito, che era alla guida, è stato soccorso e portato in ospedale con ferite non gravi. Per ore la carreggiata è rimasta bloccata: una corsia chiusa, lunghe file, lampeggianti nel buio che si spegneva. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto violento, improvviso, che non ha lasciato scampo. L’auto su cui viaggiava la donna si sarebbe ribaltata dopo aver urtato contro la barriera laterale, finendo fuori dalla sede stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico schianto in A1, non c’è l’ha fatta: “Addio Nunzia, eri speciale”