Tragico schianto all' alba in via Emilia Ovest tra auto e scooter | un morto
Gravissimo incidente stradale all'alba di sabato 18 ottobre, tra l'Hotel Parma & Congressi e la rotonda della Decathlon, lungo via Emilia Ovest. Erano da poco passate le 5.30 quando, per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Una persona è deceduta in seguito al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manuel Fieramosca, scomparso nel tragico schianto mentre andava al lavoro. Santilli: grande dolore Vai su Facebook
Il tragico schianto di via Empedocle Restivo, 45enne muore in ospedale https://ift.tt/E4Sn7WZ - X Vai su X
Tragico incidente all’alba: muore, a soli 21 anni, Manuel Fieramosca - Avezzano – Un ragazzo di 21 anni, Manuel Fieramosca, originario di Celano, è rimasto vittima, questa mattina all'alba, di un drammatico schianto avvenuto lungo via Romana, nel territorio comunale di A ... Segnala terremarsicane.it
Tragico incidente alle prime luci dell’alba: muore a 20 anni Manuel Fieramosca - Tragico incidente questa mattina sulla via Romana: muore a 20 anni Manuel Fieramosca. Da abruzzolive.it