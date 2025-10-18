Tragico incidente sul lavoro nel cantiere di Torino Esposizioni finanziato dal Pnrr | morto un uomo di 41 anni

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico incidente sul lavoro a Torino. Intorno alle 8 di questa mattina, 18 ottobre, è morto un uomo di 41 anni che stava movimentando delle reti metalliche all’interno del cantiere negli spazi di Torino Esposizioni, in corso Massimo D’Azeglio 17. . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tragico incidente lavoro cantiereIncidente mortale in cantiere a Borgonovo Valtidone: tragico decesso di un imbianchino 53enne - Un tragico incidente sul lavoro porta alla morte di un imbianchino, lasciando un impatto profondo nella comunità locale. Segnala notizie.it

tragico incidente lavoro cantiereTragico incidente sul lavoro in un cantiere a Torino: morto un uomo di 41 anni - Intorno alle 8 di questa mattina, 18 ottobre, è morto un uomo di 41 anni che stava movimentando delle reti metalliche all’interno di un cantiere in corso Massimo ... torinotoday.it scrive

tragico incidente lavoro cantiereTorino Esposizioni, incidente sul lavoro: quarantunenne muore nel cantiere - L'intervento poco prima delle 8 nell'area del padiglione principale dove sono in corso lavori di ristrutturazione ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Lavoro Cantiere