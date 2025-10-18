Tragico incidente sul lavoro in un cantiere a Torino | morto un uomo di 41 anni

Tragico incidente sul lavoro a Torino. Intorno alle 8 di questa mattina, 18 ottobre, è morto un uomo di 41 anni che stava movimentando delle reti metalliche all’interno di un cantiere in corso Massimo D’Azeglio 17. I soccorsi Quando i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

