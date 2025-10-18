Tragica notizia per la famiglia Cucchi | è morto Giovanni papà di Stefano ecco che malattia aveva

La notizia ha colpito profondamente chi ha seguito per anni la drammatica vicenda di Stefano Cucchi: è venuto a mancare Giovanni Cucchi, padre di Stefano e della senatrice Ilaria. Il decesso è stato annunciato dall’avvocato Fabio Anselmo, partner di Ilaria, con parole cariche di dolore e memoria. In un post sui social ha ricordato come per anni molti accusassero Giovanni di non essere presente per suo figlio, di averlo abbandonato, insinuazioni che l’avvocato definisce “ingiustificabili” e lesive di una famiglia già lacerata dal dolore. È stata dunque data la conferma ufficiale della scomparsa, ma restano aperti i dubbi sulla malattia che lo ha afflitto e sul lento deterioramento della sua salute negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragica notizia per la famiglia Cucchi: è morto Giovanni, papà di Stefano, ecco che malattia aveva

