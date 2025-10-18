Tragica lite a Perugia | un ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio dell’Università

Perugia, 18 ottobre 2025 – Un ragazzo è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell’Università di Perugia. Il giovane sarebbe rimasto ferito mortalmente nel corso di una lite. Sarebbe stato accoltellato. Indagini in corso per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragica lite a Perugia: un ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio dell’Università

