Tragedia sotto il cavalcavia a Salza Irpina | muore giovane di Montefredane

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SALZA IRPINA (AV) – Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto sotto il cavalcavia della strada statale Ofantina (SS7 bis), nel territorio di Salza Irpina, per soccorrere un giovane precipitato da diversi metri. La vittima è Antonio Tozza, 27. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

