Tragedia in strada autobus esce di strada e si ribalta | almeno 15 i morti Come è possibile
Almeno 15 persone hanno perso la vita ieri sera in un grave incidente stradale nello stato nordorientale brasiliano di Pernambuco. L’autobus coinvolto trasportava 30 passeggeri quando, per motivi ancora da chiarire, l’autista ha perso il controllo del mezzo, provocando il tragico ribaltamento. La polizia stradale è intervenuta immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dell’incidente. Il bilancio delle vittime comprende 4 uomini e 11 donne, mentre altri passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere cure mediche. Le autorità hanno avviato le procedure per identificare completamente tutte le persone coinvolte e fornire supporto alle famiglie colpite dalla tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
