Tragedia in serata | consigliere comunale e la madre muoiono a pochi minuti di distanza

Un episodio assurdo che ha stravolto la comunità di Bagnacavallo quello avvenuto nella serata di venerdì, quando il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianfranco Rambelli e la madre sono morti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro nella loro casa al civico 14 di via Bagnoli Inferiore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

