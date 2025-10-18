Tragedia in Kenya muore Severino Zuncheddu | 41enne di Lodi coinvolto in un incidente sulla costa

Aveva 41 anni e si chiamava Severino Zuncheddu, originario di Lodi. È morto in Kenya, in un incidente stradale avvenuto lungo la costa, tra le località turistiche di Watamu e Kilifi. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il connazionale era da solo al volante della sua auto quando si è scontrato con un camion. Le cause del frontale sono ancora in corso di accertamento. Zuncheddu era solito trascorrere diversi mesi in Kenya, dove tornava frequentemente. L’incidente si è verificato in un tratto di strada costiero molto frequentato. Le autorità kenyane stanno verificando le dinamiche dello scontro, mentre non risultano al momento altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

