Tragedia in Kenya muore Severino Zuncheddu | 41enne di Lodi coinvolto in un incidente sulla costa
Aveva 41 anni e si chiamava Severino Zuncheddu, originario di Lodi. È morto in Kenya, in un incidente stradale avvenuto lungo la costa, tra le località turistiche di Watamu e Kilifi. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il connazionale era da solo al volante della sua auto quando si è scontrato con un camion. Le cause del frontale sono ancora in corso di accertamento. Zuncheddu era solito trascorrere diversi mesi in Kenya, dove tornava frequentemente. L'incidente si è verificato in un tratto di strada costiero molto frequentato. Le autorità kenyane stanno verificando le dinamiche dello scontro, mentre non risultano al momento altre persone coinvolte.
