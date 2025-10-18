Tragedia in Cilento | muore 29enne in un incidente

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Policastro Bussentino all’ora di pranzo, nel salernitano. In località Isca del Molino, un 29enne del posto, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la moto su cui stava viaggiando e un motocarro condotto dal padre. Tragedia a Policastro Bussentino: muore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

