Tragedia in Cilento | muore 29enne in un incidente
Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Policastro Bussentino all’ora di pranzo, nel salernitano. In località Isca del Molino, un 29enne del posto, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la moto su cui stava viaggiando e un motocarro condotto dal padre. Tragedia a Policastro Bussentino: muore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La tragedia di Sanza, sulla “Bussentina” in Cilento, quella del ciclista ad Arpaia nel beneventano e di Giovanni Pappalardo su via panoramica a Castellammare: una scia di sangue sulle strade campane che sembra non fermarsi. Incidente mortali su cui son - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro: muore operaio 29enne - Tragedia alla Righi Lavorazioni Meccaniche di Stiatico, nel comune bolognese di San Giorgio di Piano: il lavoratore bengalese colpito al capo da un tornio. Come scrive msn.com