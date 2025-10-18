Tragedia al Rally del Marocco | morto il motociclista Jorge Brandao
Nell'ultima tappa del rally raid il motociclista portoghese è caduto nella zona delle grandi dune a pochi chilometri dall'arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
