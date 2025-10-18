Tragedia a Centuripe | bambino di 7 anni muore improvvisamente mentre giocava con gli amici

Il dramma del piccolo Agatino Corsaro nel centro storico di Centuripe. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità: un bambino di 7 anni, Agatino Corsaro, è morto improvvisamente giovedì scorso mentre giocava con alcuni amici nel centro storico di Centuripe, piccolo comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Enna. Il piccolo, colto da un malore improvviso, si è accasciato al suolo e, nonostante i tentativi immediati di rianimazione del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha gettato nello sconforto la cittadinanza e la famiglia. Lutto cittadino e funerali. Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha proclamato il lutto cittadino, disponendo che le bandiere sugli edifici pubblici siano esposte a mezz’asta in segno di cordoglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Centuripe: bambino di 7 anni muore improvvisamente mentre giocava con gli amici

