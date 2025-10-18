Traforo del Monte Bianco | 7 indagati per corruzione Subappalti agevolati e affidamenti senza gara

Subappalti agevolati e affidamenti diretti di lavoro in cambio di favori. La Procura di Aosta ha aperto un’indagine per corruzione con 7 indagati in merito all’affidamento e all’esecuzione dei lavori della galleria di Entrèves, del traforo del Monte Bianco, a Courmayeur. Le indagini, svolte dai carabinieri, sono partite a novembre dello scorso anno. Nelle prossime ore si attende la decisione del tribunale del riesame di Torino sulla richiesta della procura di Aosta di misure cautelari per tutti, che erano già state negate dal gip. La “Società italiana per il traforo del Monte Bianco” e la presidente Emily Rini hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel procedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

