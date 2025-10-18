Traforo del Monte Bianco | 7 indagati per corruzione Subappalti agevolati e affidamenti senza gara
Subappalti agevolati e affidamenti diretti di lavoro in cambio di favori. La Procura di Aosta ha aperto un’indagine per corruzione con 7 indagati in merito all’affidamento e all’esecuzione dei lavori della galleria di Entrèves, del traforo del Monte Bianco, a Courmayeur. Le indagini, svolte dai carabinieri, sono partite a novembre dello scorso anno. Nelle prossime ore si attende la decisione del tribunale del riesame di Torino sulla richiesta della procura di Aosta di misure cautelari per tutti, che erano già state negate dal gip. La “Società italiana per il traforo del Monte Bianco” e la presidente Emily Rini hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel procedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il tribunale del riesame di Torino dovrà pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari formulata dalla procura di Aosta per sette indagati, in merito a un procedimento per una presunta corruzione per i lavori del traforo del Monte Bianco. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il tribunale del riesame di Torino dovrà pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari formulata dalla procura di Aosta per sette indagati, in merito a un procedimento per una presunta corruzione per i lavori del traforo del Monte Bianco. #ANSA https://ansa.it/sit - X Vai su X
Traforo Monte Bianco, corruzione su appalti: 7 indagati, anche imprenditore cosentino - INDICE DEI CONTENUTI1 Traforo Monte Bianco, GLI indagati: DALL’ANAS ALL’IMPRESA EDILITIZIA CALABRESE2 IL NODO DEL SUB- Si legge su quotidianodelsud.it
Corruzione al traforo del Monte Bianco: il Riesame di Torino decide sulle misure cautelari per sette indagati - Presunta corruzione per i lavori della galleria di Entrèves al traforo del Monte Bianco: sette indagati, tra imprenditori e tecnici. quotidianopiemontese.it scrive
Corruzione per lavori al Traforo del Monte Bianco, nove indagati - Il Tribunale del riesame di Torino dovrà pronunciarsi ... Segnala rainews.it