Luceverde Roma trovati stasera all'Olimpico il big match Roma meno Inter in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito fischio d'inizio alle 20:45 attive le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul lungotevere prosegue all'Auditorium Parco della Musica la festa del cinema di Roma torna per l'occasione la linea cinema bus navetta che fa la spola tra la stazione Termini e l'Auditorium ovverosia la zona del Villaggio Olimpico il servizio di autobus garantito realizzato in collaborazione con l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale è attivo ogni giorno dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte domenica 19 ottobre si corre la seconda edizione della Roma al Marathon gara podistica competitiva di 21 Km la partenza alle 8:30 dal Circo Massimo con arrivo al Colosseo in via degli Annibaldi il percorso interesserà alcune strade e piazze ricadenti nei municipi primo e ottavo Per maggiori informazioni sul percorso potete consultare le news sul sito luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2025 ore 20:30

