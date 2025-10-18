Traffico Roma del 18-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico in coda per incidente sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e via Nazareno Strampelli in direzione Latina in pieno svolgimento una processione che da Piazza della Libertà aggiungerà Piazza Pia percorrendo via Cola di Rienzo via Lucrezio Caro Piazza Cavour e Piazza Adriana previste chiusure e deviazioni al passaggio della processione manifestazione Statica in Piazza Santi Apostoli non si escludono rallentamenti nell'area circostante all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione ripristinata la linea cinema il bus navetta speciale che collega la stazione Termini Villaggio Olimpico la linea lo ricordiamo sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte questa sera alle 20:45 all'Olimpico Roma Inter già attive le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

