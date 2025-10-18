Traffico Roma del 18-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico in via Oderisi da Gubbio viale Marconi via della Magliana via Casetta Mattei in viale dei Colli Portuensi in via Aurelia Antica via Gregorio VII via Anastasio II via Cipro e via Emo forte traffico anche in via della Pineta Sacchetti via Trionfale via del Foro Italico in via Salaria in via Tiburtina in via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà e in alcuni tratti di via Reatina nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251018file7780bbf0-f01c-4695-be94-7734b1c90040PmCADtRuPor2a4QI9R2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
