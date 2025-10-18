Traffico Roma del 18-10-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma al momento Si segnala forte traffico in via Trionfale su parte del tratto Urbano della A24 in via dell'Ambaradam in via Cilicia sulla Corona in zona Caracalla in via Ostiense in zona piramide in via della Magliana nulla da segnalare sul resto delle principali strade dall'agenzia per la mobilità è tutto Isidoro pitera servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

