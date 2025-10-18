Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati si mantiene regolare quindi scorrevole il traffico sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolari al via la lo ritirano gara podistica non competitiva su un percorso di 5 km al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e di incoraggiare la prevenzione di malattie cardiovascolari brevi e temporanee chiusura in via delle Terme di Caracalla via dei Cerchi via Celio vibenna via del Teatro Marcello e via Luigi Petroselli nel pomeriggio in Prati manifestazione religiosa processione da Piazza della Libertà piazza Pia non si escludono disagi per il traffico dalle 15 manifestazione in piazza Santi Apostoli anche in questo caso non si esclude qualche disagio altri soprattutto in via Cesare Battisti in via IV Novembre stasera all'Olimpico il big match Roma Inter in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito fischio d'inizio 20:45 relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno nel pomeriggio prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio al della Vittoria soprattutto sul lungotevere prosegue intanto all'Auditorium Parco della Musica la festa del cinema di Roma torna per l'occasione la linea cinema bus navetta che fa la spola tra la stazione Termini e l'Auditorium ovverosia la zona del villaggio o il servizio di autobus gratuito realizzato in collaborazione con l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale è attivo ogni giorno dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2025 ore 08:30