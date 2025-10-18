Traffico Lazio del 18-10-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati traffico intenso e code sulla diramazione Roma Nord in corrispondenza della barriera in direzione del raccordo anulare fili anche lo svincolo di Fiano Romano in entrata verso Roma questa sera 20:45 all'Olimpico Roma meno Inter già attive le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria di China pratina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 in provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata quindi non unico fornice contratto di oltre 3 km è opportuno procedere con la massima attenzione alla guida bene tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio villaggi in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-10-2025 ore 17:30

