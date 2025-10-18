Traffico Lazio del 18-10-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Sono in corso due stazioni sportive nell'area delle Terme di Caracalla si tratta della longevity Run ed e vado gran fino alle 12 circa previste temporanea chiusura al traffico in via delle Terme di Caracalla via dei Cerchi via Berna via del Teatro Marcello è via Luigi Petroselli deviate 28 linee bus della zona in Prati dalle 14 alle 17 circa in programma una processione che da Piazza della Libertà a raggiungere la piazza Pia percorrendo via Cola di Rienzo via Lucrezio Caro Piazza Cavour Piazza Adriana previste chiusure e deviazioni al passaggio della processione dalle 15 manifestazione in piazza Santi Apostoli non si escludono rallentamenti nell'area circostante all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per locale ripristinata la linea cinema il bus navetta speciale che collega la stazione termini con il Villaggio Olimpico la linea lo ricordiamo sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte alle 20:45 all'Olimpico Roma Inter le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno già dal pomeriggio prima e dopo la gara saranno inevitabili ripercussioni al Flaminio Real della Vittoria soprattutto sul lungotevere https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

