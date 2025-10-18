Tradizione e innovazione Sapori a cinque cerchi con la Mostra del Bitto

MORBEGNO (Sondrio) Sarà una Mostra del Bitto sorprendente. Grandi sorprese attendono infatti i visitatori della Mostra del Bitto che aprirà i battenti stamattina alle 10 e che sarà una manifestazione, giunta alla sua 118ª edizione, pronta a stupire. Tra degustazioni, laboratori, attività per i bambini, spettacoli, musica, il formaggio e la sua corte di sapori si presenteranno al pubblico per raccontarsi. Quella al via stamani, sarà una rassegna innovativa nelle proposte e negli allestimenti, con la presenza del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, che è Sponsor ufficiale con il marchio Valtellina "Taste of emotion". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tradizione e innovazione. Sapori a cinque cerchi con la Mostra del Bitto

