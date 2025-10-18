Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 24 ottobre 2025 | Oltan costretto a sposare Ipek

La notizia della gravidanza di Ipek scuote Oltan Ka?ifo?lu nel corso della prossima puntata di Tradimento, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 24 ottobre 2025. Deciso a sdebitarsi con Sezai per la relazione che ha avuto con la giovane, da cui attende un figlio, l’imprenditore accetta di sposare senza amore Ipek ma, al termine della cerimonia, le ribadisce che non l’amerà mai. Ecco le anticipazioni ( qui il nostro post sul gran finale della dizi ). Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 24 ottobre 2025. Sezai mette in chiaro la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di Ipek; l’imprenditore, appresa la notizia e per dovere nei confronti di Sezai, comunica a Ipek che la sposerà solo per sdebitarsi, ma che non la amerà mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 24 ottobre 2025: Oltan costretto a sposare Ipek

Approfondisci con queste news

#tradimento #anticipazioni Yesim si costituirà per l'omicidio di Burcu? https://tvsoap.it/2025/10/anticipazioni-finale-tradimento-yesim-si-costituira-davvero-per-lomicidio-di-burcu/… - X Vai su X

#Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025: Yesim va a letto con Dündar Tarik scopre subito l'infedeltà della moglie e la caccia di casa, impedendole di vedere Oyku. Ecco cosa succederà nel prossimo prime time - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni turche Tradimento: spoiler dopo l’ultima puntata/ Che fine fanno Guzide, Oylum e Oltan - Anticipazioni turche Tradimento: spoiler dopo l'ultima puntata, che fine fanno Guzide, Oylum, Ozan e Oltan: in arriva una nuova nascita ... Si legge su ilsussidiario.net

Come finisce Tradimento e quando: anticipazioni ultima puntata/ Morte choc di Tolga e Yesim, Tarik arrestato - Come finisce Tradimento e quando in onda ultima puntata, anticipazioni: morte choc di Tolga e Yesim, Tarik arrestato mentre ... Scrive ilsussidiario.net

Tradimento, anticipazioni 24 ottobre: la decisione di Oltan e la richiesta di Yesim a Tarik - Oltan comunicherà a Ipek che la sposerà, ma solo per riconoscenza: non intenderà vivere con lei e con ... Scrive fanpage.it