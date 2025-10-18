Tradimento anticipazioni del 24 ottobre 2025 | Oltan sposa Ipek senza amore Yesim sfida Tarik per la custodia di Öykü

Tradimento, anticipazioni di venerdì 24 ottobre 2025 – Nuovo appuntamento con Tradimento in prima serata su Canale 5, venerdì 24 ottobre 2025. La gravidanza di Ipek spinge Oltan Ka?ifo?lu a una scelta clamorosa: per “sdebitarsi” con Sezai, l’imprenditore accetta di sposarla, ma chiarisce che non sarà un matrimonio d’amore. Intanto, Yesim riappare nella vita di Öykü e mette Tarik con le spalle al muro. Ecco tutto ciò che succederà. Indice. Tradimento anticipazioni 24 ottobre 2025 – Oltan e Ipek. Yesim riabbraccia Öykü e sfida Tarik. Azra, Selin e il segreto di Ipek. Mualla contro Kadriye: casa Dicleli in ebollizione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

