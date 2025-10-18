Tra storie e personaggi | Alfabeto della memoria una raffica di incontri show

"Uno spazio di riflessione artistica e disordinata su come si vive, si accetta, si cavalca il cambiamento e su come cambiano le parole e il senso che hanno per noi e per la società". E’ "L’alfabeto della Memoria", iniziativa a cura di Marche Teatro che propone 11 serate-evento al Teatro delle Muse di Ancona, moderate dall’attrice e performer Annalisa Canfora. Si parte lunedì (ore 19.30) con Eugenio Barba, fondatore e direttore dell’ Odin Teatret, ritenuto l’ultimo maestro teatrale occidentale vivente, e con l’attrice e regista Julia Varley, storica e fondamentale presenza dell’Odin Teatret che assieme a lui porta avanti tutti i progetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

