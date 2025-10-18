Tra poco Sinner-Alcaraz | sfida milionaria per il titolo di Re | Dove vedere la sfida

L'azzurro e lo spagnolo vanno all’assalto dei sei milioni di dollari (5,14 milioni di euro al cambio) che spettano al vincitore del torneo-esibizione di Riad. Carlos nettamente avanti nei precedenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tra poco Sinner-Alcaraz: sfida milionaria per il titolo di «Re» | Dove vedere la sfida

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner-Djokovic tra poco la seconda semifinale del Six Kings Slam. Alcaraz in finale - facebook.com Vai su Facebook

Le esibizioni valgono poco o nulla, ma vedere #Sinner vale sempre tantissimo. Vederlo a braccio sciolto, zero tensione, assenza di caldo e condizioni ideali, regalano uno show con una lezione a Tsitsipas (62 63) giocando a velocità doppia in ogni parte del c - X Vai su X

Six Kings Slam, dicono i bookies: Sinner e Alcaraz vicinissimi. Doppietta in vista per l’azzurro? - Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz tornano a sfidarsi in una finalissima, anche se avrà un sapore leggermente diverso poiché l’esito non sarà ... Riporta ubitennis.com

Sinner batte Djokovic in due set (6-4, 6-2) e vola in finale. Sabato la sfida con Alcaraz - Giovedì in campo per Jannik Sinner che dopo aver sconfitto in due set Tsitsipas si è guadagnato la semifinale del Six Kings Slam. Secondo leggo.it

Alcaraz-Sinner, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Six Kings Slam - Il numero uno spagnolo affronta il tennista azzurro nella finale in Arabia Saudita: in palio il clamoroso premio da sei milioni di euro ... tuttosport.com scrive