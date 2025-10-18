Tra malori e panico Spray al peperoncino 20 studenti intossicati Evacuato il Podesti
Un pizzicore tremendo, gli occhi che iniziavano a lacrimare e difficoltà a respirare. Era appena finita la prima ora di lezione, ieri mattina, alla scuola superiore Podesti-Calzecchi-Onesti, a Passo Varano, quando una sostanza urticante al peperoncino ha invaso il corridoio del primo piano dell’istituto, proprio davanti al laboratorio di estetica. Le prime ad inalarla sono state le alunne che erano dentro il laboratorio e dove avevano appena finito un compito in classe. Uscendo sul ballatoio sono state invase dall’odore fastidioso e acre ed è scoppiato il panico. In tre sono state portate in ospedale per il bruciore avvertito a naso e gola e anche per l’ansia che le ha assalite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
