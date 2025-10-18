Tra malori e panico Spray al peperoncino 20 studenti intossicati Evacuato il Podesti

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pizzicore tremendo, gli occhi che iniziavano a lacrimare e difficoltà a respirare. Era appena finita la prima ora di lezione, ieri mattina, alla scuola superiore Podesti-Calzecchi-Onesti, a Passo Varano, quando una sostanza urticante al peperoncino ha invaso il corridoio del primo piano dell’istituto, proprio davanti al laboratorio di estetica. Le prime ad inalarla sono state le alunne che erano dentro il laboratorio e dove avevano appena finito un compito in classe. Uscendo sul ballatoio sono state invase dall’odore fastidioso e acre ed è scoppiato il panico. In tre sono state portate in ospedale per il bruciore avvertito a naso e gola e anche per l’ansia che le ha assalite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tra malori e panico spray al peperoncino 20 studenti intossicati evacuato il podesti

© Ilrestodelcarlino.it - Tra malori e panico. Spray al peperoncino, 20 studenti intossicati. Evacuato il "Podesti"

Scopri altri approfondimenti

malori panico spray peperoncinoIncubo spray urticante al Podesti: raffica di malori, evacuata tutta la scuola. Caccia all'autore del gesto sconsiderato - ANCONA Gli occhi che bruciano, la gola in fiamme e il respiro che si fa sempre più affannoso. Segnala msn.com

malori panico spray peperoncinoPanico spruzzi spray peperoncino, scuola evacuata,20 intossicati - Spruzzi di spray al peperoncino provocano il panico nella scuola, che viene evacuata, e una ventina di studenti rimangono intossicati. Si legge su msn.com

malori panico spray peperoncinoSpruzzano spray al peperoncino a scuola, panico nei corridoi e studenti evacuati: 20 intossicati - Un gesto pericoloso che ha reso necessaria l'evacuazione e per cui circa 20 studenti sono ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Malori Panico Spray Peperoncino