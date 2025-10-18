Tra l’anticiclone e il vortice africano | Italia spaccata in due cosa accadrà

Da una parte nubi in aumento con piogge localmente intense, dall'altro cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi con temperature miti e gradevoli: è quanto sperimenterà il nostro Paese nel corso di questo fine settimana con il Sud a fare i conti con l'ennesimo vortice ciclonico in arrivo dal Nord Africa e il Centro-Nord protetto dall' anticiclone. Dove colpiranno i fenomeni. Le immagini del satellite aggiornate ogni 30 minuti mostrano l'arrivo della nuvolosità sulla Sicilia in successiva propagazione alle altre regioni meridionali. La giornata di sabato 18 ottobre vedrà nubi compatte con piogge sparse in intensificazione entro sera sull'isola così come sulla Calabria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

