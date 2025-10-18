Tra i segreti del castello di Sammezzano Non proprietari ma custodi Così rinascerà

Reggello (Firenze), 18 ottobre 2025 – La piccola Morgana varca il portone del suo castello: a soli due mesi, fra le braccia di mamma Ginevra Moretti con la carrozzina rosa guidata da babbo Max Fane, accoglie gli ospiti nelle sale di Sammezzano. È una speciale e ultima volta: da oggi in poi parco e struttura sono chiusi a chiunque tranne agli operai, al lavoro per montare le impalcature per gli interventi di messa in sicurezza. “Stiamo portando avanti la parte di progettazione del recupero e ristrutturazione. Spero di avere i permessi per gennaio, poi da lì in due anni Sammezzano tornerà ad aprire le porte al pubblico”, promette Giorgio Moretti che ha guidato l’acquisto del prezioso bene e del suo parco monumentale da 65 ettari da parte della SMZ srl, con titolare la figlia Ginevra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra i segreti del castello di Sammezzano. “Non proprietari ma custodi. Così rinascerà”

Scopri altri approfondimenti

Castello di Vignanello Svela i segreti di un'epoca: il Castello di Vignanello ti aspetta tra le pagine! - facebook.com Vai su Facebook

Visita notturna al castello di Scipione alla scoperta dei suoi luoghi segreti - X Vai su X

Castello di Sammezzano, partito il cantiere per la messa in sicurezza - Dopo trent'anni di abbandono le prime fasi per la rinascita del complesso: un futuro come spazio culturale destinato anche all'ospitalità ... Da intoscana.it

Castello di Sammezzano, iniziati i lavori di messa in sicurezza. Le immagini esclusive prima del restauro - “Il marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, ha bene vigilato sul Castello”, con questa frase Giorgio Moretti ha voluto sottolineare le condizioni del Castello di Sammezzano, acquisito da po ... Segnala valdarnopost.it

L’assurda bravata a Sammezzano. Entrano nel castello si filmano: il video pubblicato sui social - Gesto incosciente e da reato penale di un gruppo di giovani: hanno fatto irruzione nella proprietà e hanno scalato facciata e tetto. msn.com scrive